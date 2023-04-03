Дюков заявил, что сборная России может сыграть против Китая в следующем году

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

«Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», — сказал Дюков «СЭ».

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Полное интервью Александра Дюкова «СЭ» здесь