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Сегодня, 11:17

Президент РФС Дюков прокомментировал продление контракта главного тренера сборной России Карпина

Руслан Минаев
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Новое соглашение рассчитано на четыре года — до 2028-го.

«Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Источник: РФС
Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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