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Сегодня, 12:15

Дюков — об играх сборной во Вьетнаме: «Нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото РФС
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал игры сборной России во Вьетнаме.

«Мы ставили перед собой задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Как я сказал, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях. Было видно по телевизионной картинке, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я ее получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных, потому что достаточно жарко и высокая влажность, но многие страны живут и играют в футбол в таких условиях. На поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча», — сказал Дюков.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за обрушившегося тайфуна.

Александр Дюков. «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова

РФС
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Александр Дюков

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