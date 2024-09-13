Дюков — об играх сборной во Вьетнаме: «Нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал игры сборной России во Вьетнаме.

«Мы ставили перед собой задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Как я сказал, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях. Было видно по телевизионной картинке, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я ее получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных, потому что достаточно жарко и высокая влажность, но многие страны живут и играют в футбол в таких условиях. На поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча», — сказал Дюков.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за обрушившегося тайфуна.