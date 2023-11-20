Президент РФС Дюков подвел итоги года для российского футбола

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги 2023 года для российского футбола.

— Во-первых, наша национальная сборная и другие национальные команды играют. Это важно. Во-вторых, наши сборные команды интересны. Вот главные итоги.

— Все ли удалось реализовать с точки зрения сборной?

— Нет, наверное, не все. Мы планировали провести один или два матча в июне, вы знаете, что это не получилось. Был еще ряд соперников, с которыми мы хотели бы сыграть, были какие-то договоренности, но по разным причинам это не получилось. Ну, а так, в целом можно сказать, что все более-менее получилось.

В понедельник, 20 ноября сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде.

Эта игра стала последней для национальной команды в 2023 году.