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Сегодня, 22:22

Президент РФС Дюков подвел итоги года для российского футбола

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков подвел итоги 2023 года для российского футбола.

— Во-первых, наша национальная сборная и другие национальные команды играют. Это важно. Во-вторых, наши сборные команды интересны. Вот главные итоги.

— Все ли удалось реализовать с точки зрения сборной?

— Нет, наверное, не все. Мы планировали провести один или два матча в июне, вы знаете, что это не получилось. Был еще ряд соперников, с которыми мы хотели бы сыграть, были какие-то договоренности, но по разным причинам это не получилось. Ну, а так, в целом можно сказать, что все более-менее получилось.

В понедельник, 20 ноября сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде.

Эта игра стала последней для национальной команды в 2023 году.

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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