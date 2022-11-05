Президент РФС Дюков прокомментировал продление контракта тренера сборной России Карпина

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Президент РФС Александр Дюков высказался о продлении контракта сборной России с главным тренером Валерием Карпиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.
«Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.
К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки", — цитирует Дюкова сайт РФС.
Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования