Дюков — об участии в конгрессе ФИФА: «Могут быть позитивные сдвиги»

Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении конгресса ФИФА в мае.

«Обсуждали разные вопросы, в том числе международного сотрудничества. Могут быть определенные позитивные сдвиги. Давайте дождемся их реализации», — сказал Дюков «СЭ».

Конгресс ФИФА состоялся 17 мая в Бангкоке (Таиланд). Дюков возглавлял делегацию РФС на прошедшем мероприятии.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под совей эгидой в феврале 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 12 товарищеских матчей. Следующая встреча состоится 7 июня в Минске с Белоруссией.