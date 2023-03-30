Дюков: «В следующем году у РФС должен быть новый технический спонсор»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда у РФС появится новый технический спонсор.

— Экипировка сборной России? Да, мы завершаем переговоры с одной из компаний. Назовем ее после того, как подпишем соглашение. Когда? С учетом того, что у нас есть запас формы, но в следующем году должен быть новый технический спонсор, — сказал Дюков.

Немецкая компания Adidas предоставляла форму сборной России с 2008 года. В августе 2021 года стороны договорились о новом сотрудничестве, рассчитанном до 2026 года. 1 марта 2022 года Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.