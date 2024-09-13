Дюков — об октябрьских матчах: «Приоритет для нас — проведение игр в России»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России в октябре.

«Вы знаете наш подход. Мы ведем переговоры. Только когда договоримся и поставим подписи под соглашением, тогда объявим матчи. Мы будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. И приоритетом для нас, конечно, является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024-м россияне провели три товарищеских матча. Помимо Вьетнама команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).