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Сегодня, 12:30

Дюков — об октябрьских матчах: «Приоритет для нас — проведение игр в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России во время матча против Сербии в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России в октябре.

«Вы знаете наш подход. Мы ведем переговоры. Только когда договоримся и поставим подписи под соглашением, тогда объявим матчи. Мы будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. И приоритетом для нас, конечно, является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024-м россияне провели три товарищеских матча. Помимо Вьетнама команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).

Александр Дюков. «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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