Дюков о травме Литвинова: «В первый раз услышал, что у него есть какое-то повреждение»

Сегодня, 18:40
Президент РФС Александр Дюков отреагировал на ситуацию с повреждением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.
— Как отреагировали на ситуацию, которая произошла с Русланом Литвиновым и его травмой?
— Находился на связи с нашим тренерским штабом, обсуждаем состояние того или иного игрока. Первый раз узнал, что у Литвинова есть какое-то повреждение.
После матча за сборную России против Катара (1:1) 22-летний футболист пропустил игру красно-белых против «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что игрок получил травму еще до отъезда в национальную команду, но он все равно принял участие в матче с Катаром.