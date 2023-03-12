Президент РПЛ Алаев: «Возможно, посещу конгресс УЕФА»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не примет участие в конгрессе ФИФА, но может посетить аналогичное мероприятие УЕФА.

«На конгрессе ФИФА меня не будет. Делегация РФС будет, лучше у них спросить. Возможно, посещу конгресс УЕФА», — цитирует Алаева ТАСС.

Конгресс ФИФА состоится в Руанде в четверг, 16 марта. В нем должна принять участие делегация от РФС. Конгресс УЕФА пройдет в Лиссабоне 5 апреля.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований.