0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:28

Президент РПЛ Алаев: «Возможно, посещу конгресс УЕФА»

Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не примет участие в конгрессе ФИФА, но может посетить аналогичное мероприятие УЕФА.

«На конгрессе ФИФА меня не будет. Делегация РФС будет, лучше у них спросить. Возможно, посещу конгресс УЕФА», — цитирует Алаева ТАСС.

Конгресс ФИФА состоится в Руанде в четверг, 16 марта. В нем должна принять участие делегация от РФС. Конгресс УЕФА пройдет в Лиссабоне 5 апреля.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17244689
РПЛ
РФС
Александр Алаев
УЕФА
ФИФА
4
Обсудить
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Сафонов считает, что важно организовывать товарищеские матчи сборной России
Дюрица считает несправедливым отстранение российских клубов от еврокубков
Экс-тренер «Зенита» Сканавино — о неудачах в еврокубках: «Клуб — часть российского футбола, к тому же в ЛЧ сумасшедшая конкуренция»
Ломовицкий: «Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова»
УЕФА пригласил сборную России принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет
Газзаев — об игре России с Ираком: «Любую возможность нужно использовать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахметов: «После игры с «Динамо» мои шансы сыграть за сборную понизились»

Нигматуллин прокомментировал попадание Акинфеева и Дасаева в список лучших вратарей мира