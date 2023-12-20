Президент «Урала» Иванов поддержал решение РФС остаться в УЕФА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия остается в УЕФА? Отлично, я поддерживаю это. Абсолютно здравое решение. У нас в исполкоме сидят грамотные люди, все верно. Не факт, что при переходе в Азию мы будем играть. Ждем возвращения. Все правильно, что остались в УЕФА», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.