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Сегодня, 20:58

Иванов — о концепции РФС: «Дай бог, если к 2030 году разрешат играть»

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Президента «Урала» Григорий Иванов прокомментировал концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Стратегия прорабатывается на долгий срок, но конечно это поздно. Нам бы хотелось уже в 2026 году играть, но мы же все понимаем. Дай бог, если к 2030 году разрешат играть, тогда будет хорошо. Конечно, хотелось бы раньше и это плохо, что такой срок, но сейчас тяжело что-то комментировать», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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