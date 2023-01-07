Президент «Урала» высказался о совмещении Галактионовым постов в «Локомотиве» и молодежной сборной

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о возможности совмещения Михаилом Галактионовым работы в клубе и молодежной сборной России.

«Сейчас наша сборная не так много играет. Поэтому у Галактионова будет возможность и следить за молодыми игроками, и проводить сборы с «Локомотивом». Ничего страшного в этом не вижу» — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого он совмещал работу в молодежной сборной России и «Нижнем Новгороде».