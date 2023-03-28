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Сегодня, 23:12

Пруцев: «Дебютировать за сборную — моя давняя мечта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал дебют в составе сборной России.

«Дебютировать за сборную – это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня. Спасибо тренерскому штабу за доверие, а болельщикам – за поддержку.

Официальные игры, конечно, очень жду. Это новая цель – сыграть за сборную в такой игре», – цитирует Пруцева «Чемпионат».

23 марта Пруцев дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче с Ираном (1:1). 26 марта 23-летний полузащитник вышел в стартовом составе на игру против Ирака (2:0).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5048233-danil-prucev-debyutirovat-za-sbornuyu-moya-davnyaya-mechta-to-chego-hotel-s-samogo-detstva.html
Футбол
Сборная России по футболу
Данил Пруцев
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