Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» высказался о возможном проведении матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

— Если в ближайшее время Россия и Босния снова начнут переговоры о товарищеском матче — и боснийцы спросят твое мнение, играть или нет, что ты ответишь?

— Думаю, провести такой матч — это окей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит, — сказал Пьянич «СЭ».

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе играть против сборной России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».