Радченко: «Камерун — серьезный соперник для сборной России впервые за долгое время»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает Камерун серьезным соперником для российской команды.

«Камерун — хорошая сборная, является крепким орешком. Много камерунцев играют в топовых европейских чемпионатах и являются опытными игроками. Это будет серьезный соперник для нашей сборной впервые за долгое время. Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России. Думаю, что просмотрев большое количество футболистов, Карпин найдет оптимальный состав», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. 27 сентября генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, что президент федерации Самюэль Это'О посетит эту игру.