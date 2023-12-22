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Сегодня, 02:08

Радченко: «Я бы тоже не пошел в Азиатскую конфедерацию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС явно надеется, что скоро нас допустят до международных матчей в Европе. Потому что уходить в Азиатскую конфедерацию, а потом возвращаться в европейскую — непростая задача. Возможно, существуют некоторые договоренности, о которых мы не знаем. У меня двоякое впечатление от этого решения. Но это решение осознанное и продуманное. Я бы тоже не пошел в Азиатскую конфедерацию, а продолжал бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Радченко.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005521054_radchenko_ya_byi_toje_ne_poshel_v_aziatskuyu_konfederaciyu
Дмитрий Радченко
Футбол
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