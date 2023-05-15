Радченко: «Уровень футболистов сборных России и Камеруна примерно равный»

15 мая, 22:54
Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном проведении матча между сборными России и Камеруна.
— Сборная Камеруна всегда была непростым соперником, — цитирует «РБ Спорт» Радченко. — Камерун живет футболом. Будет очень интересно посмотреть на игру с Россией, если она все же состоится. Увидим, на что мы способны на фоне Камеруна.
— Сейчас сборная Камеруна сильнее сборной России?
— Думаю, уровень футболистов примерно равный, а так не могу сказать. Давно не видел Камерун.
По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.