Радченко: «Уровень футболистов сборных России и Камеруна примерно равный»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном проведении матча между сборными России и Камеруна.

— Сборная Камеруна всегда была непростым соперником, — цитирует «РБ Спорт» Радченко. — Камерун живет футболом. Будет очень интересно посмотреть на игру с Россией, если она все же состоится. Увидим, на что мы способны на фоне Камеруна.

— Сейчас сборная Камеруна сильнее сборной России?

— Думаю, уровень футболистов примерно равный, а так не могу сказать. Давно не видел Камерун.

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.