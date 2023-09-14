Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Карпина на посту главного тренера сборной России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Почему Карпина менять? От этого что-то изменится? Вряд ли. Карпин хорошо делает свою работу. Просматривает очень большое количество игроков. А это очень важно, потому что на будущее нужно изучить как можно больше кандидатов в сборную России. Кроме того, я вообще не понимаю, за что его нужно менять. За те результаты, что были в этом году и за последнее время? Так в этих сыгранных матчах сборная России выполнила свою задачу. Были просмотрены футболисты. Что же касается результатов, то были и объективные, и субъективные причины, но главной-то целью для тренера было знакомство с игроками. Я считаю, что в целом у Карпина все получилось. Да, качество игры было невысоким в последних играх. Это надо анализировать. Случайных людей в сборной России нет. Ни одного. Кандидаты на замену Карпина? Не вижу таких. И не вижу смысла их рассматривать», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».
В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).