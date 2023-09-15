Радимов считает, что фразу Карпина об отъезде неправильно восприняли

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина про отъезд игроков из РПЛ.

«Карпина можно понять — столько разъездов, сборная, клуб, новые футболисты... Конечно, человек может устать. Тут все абсолютно логично. А его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также Радимов отметил, что футболистам из РПЛ сложнее перейти в топ-клубы, нежели игрокам из европейских команд.

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.