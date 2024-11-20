Рапопорт назвал Сирию нормальным соперником для сборной России

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о победе национальной сборной России над командой Сирии

«В игре с Сирией показали максимально хороший уровень прессинга. Видимо, они готовились к этой игре. Я так понимаю, смотрели ее. Сирия — такая техничная команда. Особенно если им дать время, они могут создать проблемы. Но мы поставили их в такую ситуацию, что они не успевали. И счет мог бы быть значительно больше. Качество игры мне понравилось. Быстрые ребята, скоростные, молодые. Жалко, что мы не можем проверить себя на более серьезных противниках, но для этого времени, я считаю, Сирия — нормальный спарринг-партнер.

Приходится играть с теми, с кем удается договориться. Поэтому я думаю, что мы пытаемся сохранить сборную. Если мы не будем ее собирать, будет еще хуже. Учитывая, что нас, похоже, не допускают на жеребьевку чемпионата мира, значит, мы опять будем искать противника», — рассказал Рапопорт «РБ Спорт».

На последнем тренировочном сборе команда под руководством Валерия Карпина сыграла два матча: со сборной Брунея, в котором одержала победу со счетом 11:0, и против команды Сирии, завершившийся со счетом 4:0 в пользу россиян.