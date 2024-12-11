Рахимов: «Не понимаю, почему нужно давать Дзюбе шанс побить рекорд Кержакова в сборной»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что Валерий Карпин прав, что не вызывает в сборную нападающего «Акрона» Артема Дзюбу. Форвард забил 30 голов за национальную команду, как и Александр Кержаков. Они делят первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

«Мы очень хорошо общаемся с Валерием Карпиным. Естественно, это его выбор. Я не понимаю, почему нужно давать такой шанс, если он хочет проверять других игроков. Можно сыграть с какой-то сильной сборной, а если, вызвав Артема, он не забьет и не побьет рекорд? Нужно будет еще раз вызвать, правильно? Поэтому здесь все-таки я не стал говорить, кто прав, а кто нет. Но я считаю, что в этой ситуации тренер хочет проверять игроков. Артем всем все доказал. Столько лет играет на хорошем уровне. Не думаю, что для него это принципиальный момент. Для него важно продлить свою карьеру, удержать уровень на сколько это возможно, потому что человеческие силы не безграничны», — сказал Рахимов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Свой последний матч за сборную Дзюба провел 21 июня 2021 года против Дании на чемпионате Европы-2020. Кержаков завершил карьеру в 2017-м.