Рауль Рианчо — о проведении матча между сборными России и Испании: «Вероятность такой игры — 0%»

Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Испании.

«Было бы мне интересно посмотреть товарищеский матч между Россией и Испанией? Вероятность такой игры — 0%. Все мы понимаем, что организовать этот матч сейчас — немыслимо. Невозможно даже представить, чтобы сборные России и Испании вышли на одно футбольное поле в нынешней политической ситуации. Это ужасно осознавать, но такова реальность», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В марте 2023 года сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет в Тегеране.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.