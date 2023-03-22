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Сегодня, 19:34

Рауль Рианчо: «Не думаю, что Дзюбу не хотят вызывать в сборную из-за его возраста»

Рианчо прокомментировал непопадание Дзюбы в окончательный состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Я не думаю, что Дзюбу не хотят вызывать из-за его возраста. Мне кажется, что причина, по которой он не получает вызов известна только Карпину. Может быть, Артем просто не вписывается в игровую модель, которую сборная России хочет развивать на данный момент. Не думаю, что возраст является проблемой в этой ситуации», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Дзюба провел свой последний матч в составе национальной команды против Дании на чемпионате Европы-2020 года. 34-летний нападающий делит титул лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым (30).

Ранее главный тренер российской команды Валерий Карпин во время общения с прессой заявил, что на данный момент тренерский штаб отказался от вызова полевых игроков старше 30 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-prichina-po-kotoroj-dzyuba-ne-poluchaet-vy-zov-v-sbornuyu-rossii-izvestna-tol-ko-karpinu/
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Артем Дзюба
Рауль Рианчо
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