Рианчо: «Сборная Испании легко бы обыграла нынешнюю сборную Карпина»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сейчас сборная Испании легко бы обыграла сборную России в товарищеском матче.

«Плохо, что футболисты сборной России остались без игровой практики. Товарищеский матч между Испанией и Россией? Однажды эти команды сыграют вновь, но в настоящий момент этот матч невозможен. Как бы он завершился? Я не знаю уровень российских игроков, но знаю уровень сборной Испании — это лучшая сборная в Европе, поэтому испанцы легко бы обыграли нынешнюю сборную Карпина», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Последний раз сборные России и Испании играли между собой в 1/8 финала чемпионата мира-2018 — тогда российские футболисты победили в серии послематчевых пенальти.