«РБ Спорт»: у сборной России два гостевых матча в 2025 году — в Азии и Африке

У сборной России запланированы два выездных матча в 2025 году, утверждает «РБ Спорт». Сообщается, что календарный план был утвержден в конце 2024-го.

В марте у национальной команды запланирована товарищеская игра в Азии, а в ноябре — в Африке.

Все остальные матчи согласно документу запланированы в России. Календарный план призван формализовать количество сборов и возможных товарищеских матчей.

У молодежной сборной России также запланированы две выездные игры — в июне в Европе, а в октябре в Америке.