Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», — подчеркнул Дюков.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Дюков — об отношениях с УЕФА: «Света в конце туннеля мы не видим. АФК готова нас принять» //

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Глава РФС Дюков высказал свое мнение о возможном переходе в Азию