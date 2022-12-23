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Сегодня, 18:00

Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», — подчеркнул Дюков.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Дюков — об отношениях с УЕФА: «Света в конце туннеля мы не видим. АФК готова нас принять» //
Дюков: «Знаем, что ФИФА не будет возражать против перехода РФС в Азию» //
Глава РФС Дюков высказал свое мнение о возможном переходе в Азию

Александр Дюков
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