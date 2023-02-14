РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России на стадионах ЧМ-2022

14 февраля, 23:47
РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в Катаре на стадионах ЧМ-2022, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, сборная России вряд ли успеет договориться с футбольными властями Катара о проведение товарищеских матчей в ближайшее время. Проблемой может стать неопределенность с соперниками.
Возможно, что российская сборная сыграет на стадионах ЧМ-2022 не в ближайшую паузу на международные матчи в марте.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами.