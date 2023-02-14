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Сборная России

14 февраля, 23:47

РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России на стадионах ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в Катаре на стадионах ЧМ-2022, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сборная России вряд ли успеет договориться с футбольными властями Катара о проведение товарищеских матчей в ближайшее время. Проблемой может стать неопределенность с соперниками.

Возможно, что российская сборная сыграет на стадионах ЧМ-2022 не в ближайшую паузу на международные матчи в марте.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами.

Источник: https://metaratings.ru/news/rfs-izuchaet-vozmozhnost-provedeniya-tovarisheskikh-matchei-sbornoi-rossii-v-katare-na-stadionakh-chm-2022-227897/
Сборная России по футболу
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