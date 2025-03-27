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27 марта, 12:57

РФС настаивает на полноправном возвращении российского футбола

Камила Абдурахманова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное возвращение национальных команд в международные турниры, подчеркнув, что Россия не согласна на нейтральный статус.

«Выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях? Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном», — заявил Дюков «Матч ТВ».

В УЕФА и ФИФА продолжаются дискуссии о возобновлении участия российских команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вопрос обсуждается с национальными федерациями.

В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.

Источник: Матч ТВ
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Футбол
РФС
Александр Дюков
ФИФА
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