РФС настаивает на полноправном возвращении российского футбола

27 марта, 12:57
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное возвращение национальных команд в международные турниры, подчеркнув, что Россия не согласна на нейтральный статус.
«Выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях? Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном», — заявил Дюков «Матч ТВ».
В УЕФА и ФИФА продолжаются дискуссии о возобновлении участия российских команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вопрос обсуждается с национальными федерациями.
В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.