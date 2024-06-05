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Сегодня, 09:38

РФС не будет на ПМЭФ проводить переговоры о проведении матчей сборной

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация не планирует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договариваться о проведении матчей национальной сборной.

«В рамках форума будут проводиться различные мероприятия, подписываться соглашения, пройдет матч сборной участников форума против медийной команды России, также состоится игра за женский Суперкубок России 8 июня на «Газпром-Арене». Все эти мероприятия в рамках форума организует РФС. В чем сейчас плюсы участия РФС в ПМЭФ? Мы рассказываем несколько иной аудитории о наших проектах, показываем определенные достижения, которые есть за год. Ведем переговоры, в том числе с регионами, потому что на ПМЭФ есть возможность обсудить работу по тем или иным проектам. Возможны ли переговоры на ПМЭФ по поводу проведения матчей сборных? Скорее нет. Эти вопросы уже выведены на несколько иной уровень», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Его тема в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Делегацию РФС на ПМЭФ возглавит президент организации Александр Дюков.

Источник: ТАСС
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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