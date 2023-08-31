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Сборная России

Сегодня, 22:07

РФС не получал запросов от ФИФА и федерации футбола Армении по смене гражданства Севикяна

Микеле Антонов
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможной смене полузащитником «Пари НН» Эдгаром Севикяном спортивного гражданства.

«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Эдгару Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что РФС блокирует возможность Севикяну играть за сборную Армении.

Источник: https://t.me/karpinside/29137
РФС
Сборная России по футболу
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