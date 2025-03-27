РФС обсудит возвращение сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что вопрос допуска российских сборных к международным турнирам планируется обсудить в кулуарах конгресса УЕФА, который пройдет 3 апреля в Белграде.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», — сказал Дюков в разговоре с ТАСС.

В официальную повестку заседания тема возвращения российских команд не включена.

На предстоящем конгрессе пройдут перевыборы в исполком УЕФА, однако Дюков решил не выдвигать свою кандидатуру. При этом он сохранит должности: первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций, заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за событий на Украине.