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27 марта, 09:29

РФС обсудит возвращение сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Камила Абдурахманова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что вопрос допуска российских сборных к международным турнирам планируется обсудить в кулуарах конгресса УЕФА, который пройдет 3 апреля в Белграде.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», — сказал Дюков в разговоре с ТАСС.

В официальную повестку заседания тема возвращения российских команд не включена.

На предстоящем конгрессе пройдут перевыборы в исполком УЕФА, однако Дюков решил не выдвигать свою кандидатуру. При этом он сохранит должности: первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций, заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за событий на Украине.

Источник: ТАСС
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Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
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