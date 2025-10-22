Видео
22 октября, 10:24

РФС обсуждает возможность проведения матчей сборной с множеством федераций

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с рядом федераций о проведении матчей национальной сборной.

«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.

С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах. В ноябре российские футболисты сыграют два товарищеские матча. Первая игра с Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вторая 15 ноября с Чили будет сыграна в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: ТАСС
6

  • fatka

    2 это тоже много...

    27.10.2025

  • Александр

    Вануату, Эсватини, острова Зеленого Мыса?

    22.10.2025

  • Пан Юзеф

    Молодцы! Отличная работа!

    22.10.2025

  • Dinamo Poninka

    Такой большой секрет, напечатан в секретном пакете и хранится в секретном сейфе, секретного подвала,охраняемом секретными часовыми, что даже руководство футбола не знают этот секрет.

    22.10.2025

  • zg

    Амуенная "новость"!А каков "афтарский" слог!Красота,да и только!

    22.10.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    Максим Митрофанов
