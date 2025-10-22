РФС обсуждает возможность проведения матчей сборной с множеством федераций

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с рядом федераций о проведении матчей национальной сборной.

«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.

С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах. В ноябре российские футболисты сыграют два товарищеские матча. Первая игра с Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вторая 15 ноября с Чили будет сыграна в Сочи на стадионе «Фишт».