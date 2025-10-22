РФС обсуждает возможность проведения матчей сборной с множеством федераций

22 октября, 10:24
Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с рядом федераций о проведении матчей национальной сборной.
«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.
С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах. В ноябре российские футболисты сыграют два товарищеские матча. Первая игра с Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вторая 15 ноября с Чили будет сыграна в Сочи на стадионе «Фишт».
fatka
2 это тоже много...
27.10.2025
Александр
Вануату, Эсватини, острова Зеленого Мыса?
22.10.2025
Пан Юзеф
Молодцы! Отличная работа!
22.10.2025
Dinamo Poninka
Такой большой секрет, напечатан в секретном пакете и хранится в секретном сейфе, секретного подвала,охраняемом секретными часовыми, что даже руководство футбола не знают этот секрет.
22.10.2025
zg
Амуенная "новость"!А каков "афтарский" слог!Красота,да и только!
22.10.2025