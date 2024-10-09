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9 октября, 15:40

РФС объявил, что матч сборной России с Пакистаном не состоится

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится, сообщили в службе коммуникаций РФС.

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«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подробно рассказал о переговорах с Федерацией футбола Пакистана.

Во время сбора команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

В службе коммуникаций РФС добавили, что союз близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

РФС
Сборная России по футболу

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