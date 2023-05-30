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Сборная России

Сегодня, 13:07

РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ.

В данный момент РФС ведет переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

График потенциальных соперников сборной России не позволяет команде провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.

Источник: https://rfs.ru/news/218204
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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