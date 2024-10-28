Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:01

Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Владислав Маслов
Корреспондент
Андрей Мостовой и Александр Головин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

РФС объявил расширенный состав футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе национальной команды.

Из игроков, выступающих за границей, в сборную вызваны Александр Головин («Монако», Франция), Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Алексей Миранчук («Атланта», МЛС), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария и Федор Чалов (ПАОК, Греция). Главным тренером команды является Валерий Карпин.

В список также попал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который был заменен в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) после грубого фола полузащитника соперников Густаво Мантуана.

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Брунеем в Краснодаре (15 ноября) и против Сирии в Волгограде (19 ноября).

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
В Сочи более 20 человек доставили в полицию после массовой драки
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Россияне стали реже брать автокредиты
Сенатор штата Кентукки умер от травм после падения в пустой бассейн
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Дюков рассказал о потенциальных соперниках сборной России в 2025 году
Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Жду вызов в сборную России, но пока все мысли только об игре с ЦСКА»
В Ливане заявили, что будут рады сыграть товарищеский матч с Россией по окончании войны с Израилем
Колосков — о заявлении Дюкова: «В будущем году вновь может получиться так, что сборная не найдет себе соперника»
Газзаев поддержал Дюкова: «РФС делает все возможное, чтобы проводить товарищеские игры»
Дюков об отмененном матче с Пакистаном: «У их сборной возникли проблемы с формированием команды»
Сегодня
Вчера
Неделя