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Сегодня, 19:42

РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) заплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС должен был оплатить свое пребывание в организации в 2023 году до 1 января. Перед Новым годом Российский футбольный союз перевел в европейскую организацию 250 швейцарских франков (19 тысяч рублей).

В конце декабря исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

В феврале УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-oplatil-ezhegodny-j-vznos-za-chlenstvo-v-uefa/
Футбол
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