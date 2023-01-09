РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) заплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС должен был оплатить свое пребывание в организации в 2023 году до 1 января. Перед Новым годом Российский футбольный союз перевел в европейскую организацию 250 швейцарских франков (19 тысяч рублей).

В конце декабря исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

В феврале УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.