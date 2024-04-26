РФС: ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — отбор ЧМ-2030

В пятницу, 26 апреля, состоялось заседание исполкома РФС, на котором организация утвердила концепцию деятельности сборной в период санкций.

«На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го», — говорится в заявлении РФС, опубликованном на официальном сайте.

Также отмечается, что концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в национальную команду, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ.

В части решений по игровой практике РФС предлагает ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА и коммерческий товарищеский турнир в России или за рубежом с приглашением сборных — участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Помимо этого, планируется создание в структуре РФС профильного центра, который позволит вывести информационное сопровождение тренерских штабов на новый уровень.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.