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Сегодня, 00:02

РФС отменит октябрьский сбор национальной команды, если не будет найден соперник для товарищеского матча

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча. На минувшей неделе одна из федераций Азиатской конфедерации футбола отказалась играть с россиянами, несмотря на имевшуюся договоренность.

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Совместно с тренерским штабом Валерия Карпина руководство РФС отказалось от идеи проведения матча против какого-то из российских клубов или сборной Медиалиги.

При этом РФС уже имеет договоренности на проведение двух товарищеских матчей в ноябрьскую международную паузу. Как ранее уже сообщал «СЭ», одним из соперников с высокой долей вероятности станет команда Сирии. Оба матча в ноябре планируется провести в России: в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

Сборная России по футболу

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