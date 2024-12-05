Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:02

РФС планирует организовать для сборной России не менее пяти матчей в 2025 году

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, что федерация планирует провести не меньше пяти матчей сборной России в 2025 году.

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Что касается конкретных команд, то пока мы не подпишем соглашения, мы не хотели бы их назвать. Тем не менее переговоры с рядом национальных ассоциаций ведутся активно. Мы близки к достижению договоренностей», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

Алексей Миранчук в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сирия в&nbsp;Волгограде 19&nbsp;ноября. ФИФА запретила играть с Россией сборной Буркина-Фасо. Команде пригрозили «карательными мерами»

В ноябре этого года сборная России провела два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила Бруней (11:0), а 19 ноября в Волгограде победила Сирию (4:0).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РИА Новости
1
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Читайте также
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
В Таджикистане считают, что участие сборной России в Кубке Наций ЦАФА повысит зрелищность турнира
ЦАФА не ведет переговоры с РФС о возможном участии сборной России в турнире под эгидой ассоциации
Романцев: «Если бы Дзюба отвечал требованиям, то Карпин не отказался бы от его приглашения в сборную»
«Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»
В РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо
Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА
Сегодня
Вчера
Неделя