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Сегодня, 12:36

РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что хочет пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА «Новости спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с допуском россиян к турнирам изменится в 2025 году, а отношение к союзу со стороны национальных футбольных организаций меняется в лучшую сторону.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В 2024-м россияне провели пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Источник: РИА «Новости Спорт»
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
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