Компания Jogel стала новым техническим партнером РФС

Российский футбольный союз (РФС) заключил партнерское соглашение с новым техническим спонсором — российской компанией-производителем экипировки Jogel.

Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.

«Рыночная стоимость требуемой экипировки всех команд РФС составляет 300 млн рублей в год. Учитывая, что это первый контракт, сравнивать его с контрактами с прежними техническими спонсорами не стоит. Уверены, что у этого контракта огромный коммерческий потенциал. Мы полностью удовлетворены соглашением и с радостью его подписываем», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Планируем поставку формы уже в этом году, и с 2024 года сборные команды будут выступать в нашей форме», — добавил основатель бренда Jogel Артур Мовсесьян.

Ранее, 14 июня РФС представил официальный мяч для матчей сборной России от компании Jogel.

7 января 2023 года президент РФС Александр Дюков объявил об отказе от использования экипировки Adidas.