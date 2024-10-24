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Сегодня, 12:03

РФС подписал соглашение с Сирией о проведении товарищеского матча

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах в комментарии «СЭ» сообщил, что Федерация футбола Сирии и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение на проведение матча в ноябре.

«Соглашение подписано», — сказал Фатхаллах «СЭ».

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников. В ноябре сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем.

В последний раз национальная команда играла в России 21 марта — сборная разгромила Сербию (4:0). Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года.

Юрий Горшков, Максим Осипенко, Арсен Захарян, Данил Глебов. Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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