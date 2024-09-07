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Сегодня, 08:56

Матч Таиланд — Россия отменен из-за тайфуна во Вьетнаме

Сергей Разин
корреспондент
Игроки сборной России.
Фото Михаил Шапаев, РФС
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Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Таиланда из-за тайфуна.

«Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», — говорится в сообщении РФС.

На Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают проведение матча в воскресенье, 8 сентября.

Снимок супертайфуна &laquo;Яги&raquo; со&nbsp;спутника. Супертайфун может помешать проведению матча Таиланд — Россия

Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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