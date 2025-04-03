РФС получил от УЕФА более 5,5 миллиона евро за сезон-2023/24

Российский футбольный союз (РФС) получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5,526 миллиона евро в сезоне-2023/24, сообщается в отчете, опубликованном пресс-службой УЕФА.

В 2023 году генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что РФС продолжает получать выплаты по программе «Хет-трик», созданной для оказания финансовой поддержки ассоциациям-членам УЕФА в развитии футбола на всех уровнях.

Согласно данным, опубликованным в отчете, в сезоне-2023/24 РФС получил по этой программе 700 тысяч евро. Финансирование сборных России составило 1,445 миллиона евро, финансирование клубов — 3,381 миллиона евро.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

В четверг, 3 апреля президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о том, когда российские команды вернутся на международные соревнования.