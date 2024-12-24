РФС пообщался с руководством УЕФА о возвращении России на международные соревнования

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поездке в Болгарию на столетие Федерации футбола страны.

— Федерацию футбола Болгарии надо было поздравить. Они отмечали большой праздник, круглую дата (100 лет с образования Федерации). Не могли не приехать. Просто пообщались с ними, с другими федерациями в целом по вопросам развития футбола, конечно, затронули тему возвращения России на международные соревнования в том числе и с руководством УЕФА.

— Настроены они положительно по отношению к нам?

— Вы знаете, сейчас, в целом, достаточно большое количество стран настроены к нам положительно. Надеюсь, что какие-то изменения действительно в ближайшее время произойдут.

Ранее, 2 декабря, в Софии прошел гала-вечер, посвященный 100-летию Болгарского футбольного союза (БФС).