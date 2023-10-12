РФС поздравил Никиту Симоняна с 97-летием

Российский футбольный союз (РФС) поздравил известного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 97 лет.

«Сегодня день рождения празднует олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории «Спартака», многократный чемпион и обладатель кубка страны, живая легенда футбола — Никита Павлович Симонян. От всей души поздравляем Никиту Павловича! Желаем крепчайшего здоровья, счастья и исполнения всех желаний!» — написала пресс-служба РФС.

Симонян — первый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). Также он является лучшим бомбардиром красно-белых в матчах чемпионата страны (133 гола). Со сборной СССР Симонян становился олимпийским чемпионом 1956 года.