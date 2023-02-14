РФС рассматривает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами

Как стало известно «СЭ», РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной России с клубами бразильской серии А в ходе паузы на игры национальных команд, которая продлится с 20 по 30 марта этого года.

При этом рассматривается возможность участия в турне не только первой сборной, но и одной из юношеских.

Окончательные договоренности пока не достигнуты, но в качестве одного из потенциального соперников выступает «Коринтианс», у которого в последнее время сложились тесные отношения с представителями футбола РФ.

Местом проведения встреч могут стать катарская Доха или ОАЭ.