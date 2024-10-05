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Сегодня, 16:28

РФС согласовал дату товарищеского матча сборных России и Сирии

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Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о переговорах с РФС об организации товарищеского матча между сборными Сирии и России.

«Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча — 19 ноября.

Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», — приводит слова Амири Sport24.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

По данным «СЭ», РФС уже имеет договоренности о проведении двух товарищеских матчей в ноябрьскую международную паузу. Обе встречи в ноябре планируется провести в России — в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу

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