РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года. В пятницу, 30 декабря, проходит исполком РФС, на котором обсуждается вариант с вероятным уходом в АФК.

23 декабря вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вопрос о переходе РФС в АФК необходимо отложить как минимум на полгода.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.