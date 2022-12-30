Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:17

РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года. В пятницу, 30 декабря, проходит исполком РФС, на котором обсуждается вариант с вероятным уходом в АФК.

23 декабря вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вопрос о переходе РФС в АФК необходимо отложить как минимум на полгода.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС: из&nbsp;Европы&nbsp;&mdash; в&nbsp;Азию? Российский футбол: уходим из Европы в Азию? Решение отложено до конца года. Онлайн-трансляция
Футбол
РФС
УЕФА
77
83
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Член исполкома РФС заявил, что союз не хочет портить отношения с УЕФА
Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Данни: «Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!»
Тарпищев — о переходе в Азию: «У меня в голове не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»
Ари: «Переход РФС в Азию — очень плохое решение, это однозначно»
Баранник считает, что «Зенит» не ищет талантливых российских игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вечная память». Сборная России почтила память Пеле

Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию